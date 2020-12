Prins Harry en Meghan Markle gaan podcasts maken voor Spotify

De Britse prins Harry en Meghan Markle starten een samenwerking voor meerdere jaren met streamingdienst Spotify. Het koppel gaat podcasts met een ‘moedgevend en inspirerend’ karakter maken, zegt Spotify.

De podcastserie wordt in 2021 verwacht, maar voor het einde van het jaar verschijnt een feestdagenspecial. De special wordt er een ‘met verhalen van hoop en mededogen van inspirerende gasten ter viering van het nieuwe jaar.’ Er zijn nog geen releasedata of officiële gasten aangekondigd, maar in een trailer op Spotify kondigen Meghan en Harry hun nieuwe project wel alvast aan.

‘De hertog en hertogin van Sussex wonen weliswaar in Californië, maar hun kracht is dat ze wereldburgers zijn’, zegt Dawn Ostroff, bij Spotify verantwoordelijk voor de inhoud, over de deal met Harry en Meghan. In een gezamenlijke verklaring zeggen Harry en Meghan podcasten leuk te vinden, ‘omdat we dan weer echt even luisteren’, zeggen ze. ‘Met de uitdagingen van 2020 is er nooit een belangrijker moment geweest om dat te doen, want als we elkaars verhalen horen, worden we eraan herinnerd dat we allemaal met elkaar verbonden zijn.’

De prins zei een rustiger leven te willen, buiten de schijnwerpers, om zijn zoon Archie rustig op te laten groeien. Daarvoor wilde het paar ook verhuizen naar de geboortestreek van de Amerikaanse Markle. Begin september tekenden Harry en Meghan ook al een meerjarig contract bij streamingdienst Netflix.