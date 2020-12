MacKenzie Scott geeft vier miljard weg in vier maanden

MacKenzie Scott, de ex-vrouw van Amazon-topman Jeff Bezos, heeft de voorbije vier maanden meer dan vier miljard dollar gedoneerd aan goede doelen.

Honderden goede doelen en hulporganisaties, waaronder voedselbanken die de impact van de coronacrisis bestrijden, kregen geld van Scott.

Na haar scheiding van Jeff Bezos vorig jaar, beloofde Scott dat ze veel van haar geld zou weggeven. In juli meldde ze al dat ze 1,7 miljard dollar aan 116 liefdadigheidsorganisatie had gegeven. Nu gaat het om 4,15 miljard dollar en 384 organisatie in de VS en Puerto Rico.

‘Deze pandemie is een sloophamer voor Amerikanen die het al moeilijk hadden’, stelt ze in een blogpost onder de titel 384 manieren om te helpen. ‘Vrouwen, gekleurde mensen en mensen die in armoede leven, zijn zwaarder getroffen door de crisis, zowel op economisch vlak als op het vlak van gezondheid. Ondertussen is de rijkdom van miljardairs aanzienlijk toegenomen.’

Scott geeft haar geld niet willekeurig weg, maar volgens een ‘datagestuurde’ strategie. Sommige donaties moeten basisnoden invullen, andere zijn gericht op structurele ongelijkheden op lange termijn.

Mackenzie Scott was 26 jaar lang getrouwd met Jeff Bezos, een van de rijkste mensen ter wereld. Na de scheiding kreeg ze ruim 38 miljard dollar aan Amazon-aandelen toegewezen, maar door de coronacrisis ging hun waarde fors de hoogte in.