Belgisch wielertalent Cian Uijtdebroeks trekt naar BORA-hansgrohe

De Belgische eerstejaars junior Cian Uijtdebroeks zal in 2022 zijn profdebuut maken bij de Duitse wielerploeg WorldTour-formatie BORA-hansgrohe. De 17-jarige student uit Hannuit zal zo op dezelfde leeftijd als Remco Evenepoel debuteren in het profpeloton.

Ralph Denk mag zich op de borst kloppen: de ploegbaas van BORA-hangrohe heeft de strijd om Cian Uijtdebroeks gewonnen. Het zeventienjarige Belgische toptalent had ook concrete aanbiedingen van Team Jumbo-Visma, Team DSM en Team Israël-Start-Up Nation op zak, maar kiest voor de Duitse ploeg van onder anderen Peter Sagan.

Contract van vier jaar

Ook Patrick Lefevere was lang in de running. In juli trok Uijtdebroeks nog mee op hoogtestage met de profs van Deceuninck-Quick-Step naar het Italiaanse Val di Fassa om al eens te proeven, maar Lefevere kon niet op tegen de langdurige contracten waarmee andere ploegen konden zwaaien. Bij BORA-hansgrohe, dat zekerheid heeft van zijn twee hoofdsponsors tot eind 2024, tekent Uijtdebroeks een contract van vier jaar. In 2021 zal hij zijn tweede seizoen bij de junioren afwerken bij de U19-ploeg van BORA-hansgrohe. Vanaf 2022 wordt hij er automatisch prof voor drie seizoenen. De beloftecategorie wordt overgeslagen.

Door op zijn achttiende al prof te worden, volgt Uijtdebroeks hetzelfde pad als Remco Evenepoel. Net als Evenepoel destijds maakte ook Uijtdebroeks in zijn eerste junior deel uit van de hoog aangeschreven Team Acrog-Tormans uit Balen onder leiding van Jef Robert. Toen Robert begin dit jaar met zijn juniorenploeg op stage trok naar Benicassim, reed Uijtdebroeks tijdens een test op een klim van zeven kilometer een halve minuut sneller dan Evenepoel dat destijds deed. Evenepoel was toen al tweedejaars junior.

Indrukwekkende winst Kuurne-Brussel-Kuurne

Een week later won Uijtdebroeks als eerstejaars junior Kuurne-Brussel-Kuurne na een solo van 45 kilometer. Precies even lang als Evenepoel in 2018 deed als tweedejaars junior. Mede door de corona-epidemie was dit het enige wapenfeit van Uijtdebroeks in 2020. Op het EK tijdrijden eindigde hij negende – tweede eerstejaarsjunior in de uitslag. De parcours van de wegritten op het EK en BK waren voor de klimmer-tijdrijder niet selectief genoeg. Ook in de tweedaagse rittenkoers La Philippe Gilbert in de Ardennen kon hij geen brokken maken, een week eerder was hij op training nog aangereden door een motor.

Evenepoel won als eerstejaars junior drie grote koersen – waaronder La Philippe Gilbert – en was vooral in zijn tweede jaar een maat te sterk voor de rest. Een vergelijking tussen beide talenten is dus (nog) niet aan de orde. Bij de nieuwelingen won Uijtdebroeks wel met overmacht hoog aangeschreven wedstrijden in Luxemburg, de Chrono des Nations en een bergrit met aankomst op de Grand Colombier, vaak met minuten voorsprong. Het wekte de interesse op van enkele topploegen, waarvan BORA-hansgrohe dankzij het exposé van Head of Performance Dan Lorang het pleit won. Nochtans hadden Jumbo-Visma via zijn trainer Marc Lamberts en Israël – Start-Up Nation via streekgenoot Rik Verbrugghe een ingang bij de familie Uijtdebroeks.

Perfect tweetalig

Cian Uijtdebroeks woont in het Luikse Hannuit, maar is perfect tweetalig opgevoed. Zijn ouders zijn juristen, zijn bijzondere voornaam dankt hij aan de Poolse roots van de moeder. Hij studeert Latijn in het zesde middelbaar en had tot begin deze week nog examens. Naast het schoolrapport kan hij vrijdag ook met een profcontract aan de kerstvakantie beginnen.