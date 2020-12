Kylie Jenner is de best betaalde beroemdheid van het jaar

De Amerikaanse televisiepersoonlijkheid Kylie Jenner is de best betaalde celebrity van het afgelopen jaar, zo blijkt uit de jaarlijkse lijst van het Amerikaanse tijdschrift Forbes.

Kylie Jenner (23) kon afgelopen jaar ruim 485 miljoen euro op haar bankrekening bijschrijven. Ze had in januari een meerderheidsaandeel van haar beautymerk Kylie Cosmetics (51 procent) verkocht aan het bedrijf Coty Inc.

Rapper en ondernemer Kanye West staat tweede op de lijst met 140 miljoen euro aan inkomsten. Die heeft hij voornamelijk te danken aan zijn samenwerking met Adidas, dat zijn exclusieve Yeezy-sneakers uitbrengt.

Andere grootverdieners op de lijst zijn onder meer tennisser Roger Federer (87,4 miljoen euro), voetballers Cristiano Ronaldo (86,4 miljoen), Lionel Messi (85,5 miljoen) en Neymar (78,7 miljoen) en basketballer LeBron James (72,8 miljoen).

Het gezamenlijke bedrag dat de mensen op de lijst verdienden was 5 miljard euro. Dat is 164 miljoen euro minder dan vorig jaar. Het gaat om de eerste daling sinds 2016, het jaar nadat boksers Floyd Mayweather en Manny Pacquiao samen bijna een half miljard dollar hadden verdiend bij het duurste gevecht ooit in de boksgeschiedenis.

Volgens Forbes is die daling toe te schrijven aan de wereldwijde coronapandemie, waardoor sportwedstrijden en optredens over de hele wereld werden stilgelegd.