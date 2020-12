F1-piloot Romain Grosjean ondergaat operatie aan de handen na horrorcrash

Romain Grosjean heeft zich 2,5 week na zijn horrorcrash op het circuit van Sakhir in Bahrein laten opereren aan beide handen. Dat deelde de 34-jarige Fransman, die zijn contract bij renstal Haas niet verlengd zag worden, mee op sociale media. “Alles is goed verlopen”, postte hij.

Grosjean moest nog geopereerd worden aan de ligamenten van zijn linkerduim. Ook aan zijn rechterhand werd nog gewerkt, na een blessure die hij begin dit jaar opliep. Bovendien moesten zijn brandwonden aan beide handen gereinigd worden.

Grosjean overleefde een zware crash vlak na de start van de Grote Prijs van Bahrein. Zijn auto schoot na een aanrijding met die van de Rus Daniil Kvyat van de baan en doorboorde met hoge snelheid de vangrail. De bolide brak in tweeën en vatte onmiddellijk vuur. Grosjean wist op eigen kracht uit het wrak te klimmen en werd met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar bleek na onderzoek dat hij niets had gebroken en alleen brandwonden aan het ongeval had overgehouden. Hij miste door zijn brandwonden wel de laatste twee Grote Prijzen van het seizoen.