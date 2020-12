Brexit: ‘Er tekent zich een pad naar een akkoord af, maar het is nauw’

Zelfs in deze fase van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk kan met de beste wil van de wereld niet worden gezegd of die tot een akkoord zullen leiden. Dat heeft Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag aangegeven in het Europees Parlement. ‘Er tekent zich wel een pad naar een akkoord af, maar het is nauw’, zei ze.

Ook al is de uitkomst van de onderhandelingen over de bilaterale handels- en andere relaties nog onduidelijk, er is een ‘way forward’ gevonden, verklaarde von der Leyen. ‘Dit is een geval van tegelijk dicht bij een akkoord te staan, maar er tegelijk nog ver vanaf te zijn.’

De discussies over eerlijke concurrentie en de visserijsector zijn nog lopende. Wat de ‘governance’ betreft, het afdwingbaar maken van de bilaterale afspraken, lijken Brussel en Londen een oplossing gevonden te hebben.

Vooral visserij blijkt een bijzonder moeilijke knoop te zijn om te ontwarren. Von der Leyen: ‘We stellen de Britse soevereiniteit over de eigen wateren niet in vraag, maar we vragen voorspelbaarheid en stabiliteit voor onze eigen vissers. In alle eerlijkheid, soms voelt het aan alsof we er niet in zullen slagen hierover een akkoord te vinden. Maar we moeten dat blijven proberen, dat is de enig juiste aanpak.’

‘De komende dagen zullen beslissend zijn,’ besloot von der Leyen, ‘ook al weet ik dat ik dit al vaker heb gezegd en dat eerder gestelde deadlines keer op keer werden gemist.’