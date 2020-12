Zidane noemt Benzema zonder pardon “de beste Franse spits ooit”, en de cijfers spreken hem niet (direct) tegen

Real Madrid-coach Zinédine Zidane spaarde zijn lof voor aanvaller Karim Benzema, dinsdag na afloop van de 3-1 zege in La Liga tegen Athletic Bilbao, niet. De Fransman scoorde opnieuw twee keer en hielp zijn team zo nog maar eens aan de driepunter.

Real komt door de zege mee aan kop in Spanje. Thibaut Courtois stond bij de Koninklijke 90 minuten tussen de palen, Eden Hazard was nog niet fit genoeg om tot de selectie te behoren.

“Voor mij is hij de beste Franse spits aller tijden. Karim bewijst zich elke match opnieuw”, aldus Zidane. “Hij speelt al lang bij Real Madrid, al meer dan 500 matchen, en als je dan al zijn doelpunten ziet. Zijn palmares spreekt voor zichzelf. Karim is een meer volwassen speler geworden. Maar hij is geen typische nummer negen. Hij denkt niet enkel aan scoren. Daar hou ik zo van. Hij moeit zich ook in het spel. Als een medespeler beter geplaatst staat, zal hij de bal altijd afgeven. Hij is een complete aanvaller. Zelfs als hij geen grootse match speelt, zoals vanavond was, is hij toch belangrijk en scoort hij opnieuw twee keer. Dat is helemaal Karim.”

? 2-2

? 3-1



Thibaut Courtois en Karim Benzema stellen de overwinning veilig in de slotfase! ??#RealMadridAthletic pic.twitter.com/x3QZogrSZw — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 15, 2020

Straffe cijfers

Benzema kwam in 2009 toe in Madrid. Hij groeide jaren in de schaduw van Cristiano Ronaldo, maar bloeide na diens vertrek nog meer open. Zaterdag passeerde hij Roberto Carlos als de niet-Spaanse speler met het meeste aantal wedstrijden voor Real Madrid. Benzema zit intussen aan 529 optredens voor De Koninklijke.

???????? @Benzema made his 5?2?8?th appearance as a madridista and moves ahead of @Oficial_RC3 (527) as the foreign player with the most appearances in club history!#RealFootball | #HalaMadrid pic.twitter.com/8KonwriyoP — Real Madrid C.F. ???????? (@realmadriden) December 12, 2020

De Fransman zit dit seizoen, ondanks een maandje afwezigheid door een hamstringblessure, aan tien goals en drie assists in zestien officiële duels. In totaal deed hij al 259 keer de netten trillen voor Real. Slechts vijf spelers doen beter: Cristiano Ronaldo (450), Raul (323), Alfredo Di Stefano (308) en Santillana (290).

Benzema won onder anderen vier keer de Champions League, drie Spaanse landstitels en vier keer de Ligue 1. Maar maakt dat van hem de beste Franse spits ooit, wat met iemand als Thierry Henry? De man die een WK en EK won met Frankrijk, en Arsenal naar ongekende hoogtes knalde met 228 doelpunten. En ook hij won de Champions League, met Barcelona.