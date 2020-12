België test camera’s die je beboeten voor gsm-gebruik achter het stuur

Verkeersinstituut Vias test een nieuw camerasysteem dat nagaat of automobilisten hun gsm gebruiken achter het stuur. Op basis van die beelden kan de politie een boete opsturen. Uit de tests blijkt dat het camerasysteem succesvol is, maar de wetgeving in ons land moet nog aangepast worden om het systeem te kunnen gebruiken.

De voorbije weken is Verkeersinstituut Vias begonnen met een test van een nieuw camerasysteem om gsm-gebruik achter het stuur te kunnen vaststellen. Op basis van artificiële intelligentie herkent het systeem automatisch wanneer iemand achter het stuur handelingen stelt met zijn gsm. Met die beelden kan de politie je beboeten, maar vooraleer de politie de camera’s en het beeldmateriaal echt kan gebruiken, is er een wetswijziging nodig. ‘Die komt er sowieso volgend jaar’, meldt Vias. Ons land is, na Nederland, de tweede in Europa dat zo’n onderzoek uitvoert.

Het systeem werkt als volgt: vanop een brug of portiek neemt de camera verschillende foto’s van elke wagen die voorbijrijdt. Op die manier worden er foto’s genomen door de voorruit, terwijl op een andere foto de nummerplaat van het voertuig vastgelegd wordt. Op basis van artificiële intelligentie filtert de camera alle beelden eruit waarvan het systeem vermoedt dat een bestuurder een handeling stelt met de gsm in de hand. Op basis van de selectie van de beelden zou de politie dan kunnen beboeten als ze oordelen dat de bestuurder een inbreuk begaat. Daarnaast kan de politie met de beelden ook nagaan of de bestuurder al dan niet een gordel draagt.

Privacy

Elk jaar vallen er in ons land tenminste 30 doden en 2500 gewonden door gsm-gebruik achter het stuur. Jaarlijks worden meer dan 100.000 boetes uitgeschreven voor gsm-gebruik. De politie moet die overtreders op heterdaad betrappen. ‘Dat is zeer arbeidsintensief en daarom zijn technologische oplossingen nodig om beter te kunnen handhaven’, vindt Vias. ‘De pakkans wordt door de camera’s dus gevoelig groter en zo kan de verkeersveiligheid verbeterd worden.’

Uiteraard is privacy een issue bij het gebruik van camerabeelden. De beelden kunnen volgens Vias enkel door de politie gebruikt worden. Het systeem zelf zou de beelden ook meteen wissen van bestuurders die hun gsm niet gebruiken. Ook zouden de gezichten van de bestuurders onherkenbaar gemaakt worden. Een soortgelijk systeem op basis van camera’s om gsm-gebruik achter het stuur te detecteren is momenteel al operationeel in Nederland en Australië. België is momenteel dus het tweede land in Europa, waar het gebruik in overweging wordt genomen.

Momenteel kan de politie nog geen gebruik maken van een dergelijk camerasysteem omdat in de wetgeving niet expliciet beschreven staat dat het vaststellen van gsm-gebruik mag gebeuren door middel van een camera.