Anderlecht met 10 man bibberend langs Oostende

Straffe prestatie van Anderlecht. Paars-wit liet tegen KV Oostende maar liefst 6 eigen jeugdspelers opdraven aangevuld met andere jonge spelers. Het won met 2-1 en dat is behoorlijk uniek. Het is niet iets wat elke week zal lukken, maar The Process zal opnieuw weerklank krijgen. Paars-wit blijft na 6 op 6 in het spoor van de top 4.

Vorige week stond Anderlecht nog onder druk. Twee matchen later is het gevoel helemaal gekeerd. Een topper gewonnen tegen Genk en KV Oostende geklopt met jonkies. Het paars-wit dat tegen KVO op het veld kwam deed denken aan het RSCA van in de begindagen van Kompany. Door de blessures van Miazga en Cullen kwamen jonkies Lucas Lissens en Anouar Ait El Hadj weer in het team. De gemiddelde leeftijd van de thuisploeg zakte naar 21,4 jaar. The Process draait dus weer op volle toeren. In totaal deden er 6 eigen jeugdproducten mee in deze match. Dat is werkelijk ongezien in België.

Drilboorvoetbal

KV Oostende was ook jong door de afwezigheid van sleutelspelers Vandendriessche en Sakala, maar wou de beloften van Anderlecht toch meteen onder druk zetten. KVO staat in Europa in de top vijf van teams die aan de hoogste intensiteit voetballen. Wij durven het drilboorvoetbal noemen. Taktaktaktak. Springen op alles wat beweegt. In de beginfase wisten de Brusselaars zich daar niet echt raad mee, maar KVO komt ondanks de druk niet makkelijk aan kansen. De kop van de boor is wat afgeplat.

Niettemin was Vincent Kompany op zijn hoede. Stelt u zich even De Schreeuw van Edvard Munch voor. Wel, wij hebben ons altijd afgevraagd wat die man op dat schilderij eigenlijk roept. Help? Shit? Hallo? We dachten eraan denken toen Kompany na een half uur voor héél Brussel en omstreken brulde: Sambiiiii. Ja, dat was een mooie ode aan De Schreeuw. Vince The Prince deed zijn stembanden zo trillen omdat Sambi Lokonga bij een counter niet in positie stond. Zijn jonge ploeg moest af en toe bij de les gehouden worden.

Anderlecht liet zich evenwel niet aftroeven. In offensief opzicht pakte Sambi al eens uit met een heerlijke pass, maar Vlap trapte de voorzet van Amuzu op doelman Hubert. El Hadj had bij een contact met Jäkel een penalty kunnen afdwingen, maar finaal schoot Oostende zichzelf in de voet. Arthur Theate vloog te gretig op zijn man. Nmecha schudde twee Oostendenaars af en besloot in de bovenhoek. Wij schreven eerder dat Lukas Nmecha geen spits is die 20 goals zal maken, maar moeten die mening misschien bijstellen. Tegenwoordig vliegen de balletjes makkelijk binnen.

Paars-wit ging met een voorsprong de rust in, maar omdat het de kuitenbijters van KVO niet altijd kon afhouden was Kompany toch niet geweldig tevreden. Ook Michel Vlap maakte als draaischijf weer geen indruk en na de pauze maakte de RSCA-coach zijn middenveld zowaar nog jonger. De 17-jarige Arnstad verving de Nederlander. Op dat moment was de voorsprong wel al verdubbeld. De zoekende Mukairu zette één straffe combinatie op en Jäkel ging in de fout. Dit keer durfde Vlap de strafschop niet claimen. Met een panenka scoorde Nmecha zijn negende van het seizoen.

Rood Lissens

Het vertrouwen groeide en Kompany gooide ook nog Sardella in de strijd. Is trop niet teveel? Het werd alleszins niet gemakkelijker toen Gueye begon te dreigen bij de bezoekers en Lucas Lissens plots uitpakte met een zware tackle. De ref greep meteen naar de rode kaart. Vince The Prince deed nog eens zijn imitatie van De Schreeuw.

Opeens was het alle hens aan dek bij Anderlecht. De laatste tien minuten zijn altijd precair en veel ervaren speler die rust konden brengen waren er niet. Murillo was met zijn 24 jaar de oudste. Bijna ging het nog fout. Na een misverstand met Wellenreuther duwde invaller McGeehan nog de 2-1 binnen. Billenknijpen, maar RSCA sleepte de 3 punten uit de brand. Voor de tweede keer dit seizoen boeken de Brusselaars een zes op zes en zo blijven ze in het spoor van de top vier. Een straffe prestatie met zoveel jeugd. De supporters watertanden alweer, maar dit betekent niet dat er nu elke week met 6 jonkies moet gespeeld worden.