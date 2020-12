Vermiste Genkse vrouw na drie dagen levend en wel teruggevonden

De 29-jarige vrouw uit Genk die al drie dagen vermist was, is dinsdagavond levend en wel teruggevonden. Waar Rabia H. al die tijd verbleef, is niet duidelijk.

De kapster leefde blijkbaar niet meer op goede voet met haar echtgenoot, met wie ze twee kinderen van zes en negen jaar oud heeft. Daarom was ze naar Turkije afgereisd om er bij familie tot rust te komen, maar zaterdag was ze toch al terug.

Zondag dumpten twee onbekenden haar auto in het Albertkanaal in Hasselt. De twee liepen daarna weg. Het voertuig werd snel op het droge gehaald, maar er zat niemand meer in. Maandag zochten de federale politie en de civiele bescherming het kanaal bij de Scheepvaartkaai af, maar die zoekactie leverde niets op.

Onderzoek wees wel uit dat de wagen aan de vrouw behoorde. De lokale politie ging daar langs, maar trof de echtgenoot aan, die niet wist dat de auto uit het kanaal was gehaald. Volgens de familie van haar man vertrok ze zondag met de auto om een cadeautje af te geven aan een vriendin. Daar zou ze nooit aankomen. De echtgenoot werd verhoord in het kader van het onderzoek, en maandag besliste het parket ook om een onderzoeksrechter te vorderen wegens moord, om alle scenario’s uit te sluiten.

Dinsdagavond dook de vrouw toch levend en wel terug op. Het is voorlopig nog onduidelijk waar ze de afgelopen drie dagen verbleef.