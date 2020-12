Lot van kikkerpoel beroert Frankrijk

Een Frans echtpaar krijgt van de rechter 90 dagen om hun vijver leeg te maken. De kikkers zorgen er namelijk voor te veel geluidsoverlast voor de buren. Maar na minder dan een week hebben al bijna 100.000 Fransen een petitie ondertekend om de dieren toch hun gang te laten gaan.

In Grignols, een gehucht met minder dan 400 inwoners, op minder dan 50 kilometer ten zuidoosten van Bordeaux, is de poel van Michel en Annie Pécheras al negen jaar een steen des aanstoots voor de buren. In het paarseizoen zijn de amfibieën zo luid dat het volgens de buurtbewoners niet te harden is.

De rechter volgde hen daar vorige week in: ze moeten de vijver van 300 vierkante meter droogleggen. Als ze dat niet binnen de 90 dagen doen, dan moeten ze een boete van 150 euro per dag betalen. Ze moeten sowieso ook een schadevergoeding van 13.000 euro betalen, stelt Pécheras.

De familie Pécheras zegt de grond nota bene van de buren te hebben overgekocht. De vijver werd in zijn historische staat hersteld, en aanvankelijk had de buurman daar geen bezwaar tegen. Er zouden zeker vijf beschermde diersoorten in het water leven. De familie wijst er ook op dat er in het noorden van het land subsidies worden gegeven aan wie een vijver aanlegt. ‘Er gelden andere wetten’, concludeert Michel Pécheras in een reactie op zijn website.

De kwestie ligt gevoelig. De voorbije jaren waren er in Frankrijk wel vaker dergelijke uitspraken, over zaken als kraaiende hanen en te luide kerkklokken. Vaak kwamen de klachten van toeristen, die maar een deel van het jaar in de buurt verblijven.

Een petitie wil de familie Pécheras een hart onder de riem steken. In enkele dagen tijd werd die al bijna 100.000 keer ondertekend.