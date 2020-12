Na Adele krijgt ook Lizzo kritiek voor gewichtsverlies

De Amerikaanse zangeres Lizzo is op dieet en dat valt niet in de smaak bij sommige fans. Die vinden dat ze daarmee verraad pleegt tegenover vollere vrouwen.

Lizzo volgt momenteel een tien dagen durend smoothiedieet. Op Tiktok post ze elke dag filmpjes over haar gewichtsverlies.

Onder fans wordt daarover hevig gediscussieerd. Sommigen vinden het positief dat de zangeres aan haar gezondheid werkt, anderen vinden dat ze zo de dieetcultuur promoot.

Lizzo is een boegbeeld van de bodypositivitybeweging, die ijvert voor lichamen in allerlei maten en vormen. In songs als ‘Juice’ neemt Lizzo het op voor ‘big girls’, vrouwen met vollere vormen.

Lizzo reageerde intussen op de kritiek. In een filmpje zegt ze dat ‘elke vollere vrouw met haar lichaam mag doen wat ze wil’. Volgens de 32-jarige zangeres slaapt ze beter sinds haar dieet, is haar huid zuiverder en voelt ze meer ‘innerlijke rust’. ‘Ik ben even trots op de resultaten van mijn smoothiedetox als op mijn rondingen en buik’, schreef ze bij een filmpje.

Ook de Britse zangeres Adele kreeg gelijkaardige kritiek toen ze fel vermagerd was.