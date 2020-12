Oost-Vlaamse gouverneur: ‘Curve moet nu echt dalen’

Gouverneur Carina Van Cauter is bezorgd over de coronacijfers in Oost-Vlaanderen, waar het reproductiegetal met 1,076 vergelijkbaar is met dat in september. ‘Maar toen waren 23 mensen opgenomen in Oost-Vlaamse ziekenhuizen met een covid-besmetting, vandaag zijn dat er 474’, aldus de gouverneur. ‘De curve moet écht dalen’

De voorbije week is het aantal uitbraken in woonzorgcentra bovendien verdubbeld van vier naar acht. Ziekenhuizen zien geen verdere daling meer van het aantal covid-patiënten en rusthuizen zien opnieuw een toename in het aantal clusteruitbraken.

‘We komen van een periode waar we met 120 clusteruitbraken te maken hadden’, zegt Van Cauter. ‘Dat is even geëvolueerd naar een 50-tal woonzorgcentra die zich in een zorgwekkende situatie bevonden. ‘Maar de voorbije week hebben we het aantal nieuwe uitbraken zien verdubbelen van vier naar acht’, aldus Van Cauter.

‘Ook het aantal besmette bewoners was mooi aan het dalen, maar we zien opnieuw een licht opwaartse beweging.’ Er lopen opnieuw aanvragen binnen om vrijwilligers te sturen om het personeel van de woonzorgcentra te ondersteunen. ‘Dat is nooit echt gestopt, maar vandaag zijn er bijvoorbeeld al twee aanvragen’, geeft de gouverneur mee, die spreekt van een ‘zorgwekkende’ situatie.

Meer dan 20.000 pv’s

De gouverneur heeft zich nooit een voorstander getoond van willekeurige politiebezoeken of het inzetten van drones om lockdownparty’s te detecteren. Een idee dat dinsdag door het college van procureurs-generaal definitief is begraven. Maar naast sensibilisering pleit ze wel voor handhaving en geeft ze mee dat Oost-Vlaanderen goed is voor vijftien procent van de Belgische corona-pv’s.

Het gaat om 21.503 pv’s die tussen 14 maart tot 9 december zijn uitgeschreven voor inbreuken op de coronamaatregelen, een bovengemiddeld resultaat. ‘Er wordt dus gehandhaafd’, zegt gouverneur Van Cauter, ‘maar er is nog meer sensibilisering nodig.’

Toch ziet de gouverneur ook bemoedigende signalen. Zo werden in november 1.242 pv’s opgemaakt voor inbreuken op het samenscholingsverbod. In december zijn dat er voorlopig nog maar 200. ‘Dat gaat de goede richting uit’, klinkt het. ‘Hou vol en laat de overtredingen voor wat ze zijn.’