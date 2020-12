Nieuwe eivolle kalender Jupiler Pro League van januari bekendgemaakt

De Pro League heeft de kalender van de maand januari bekendgemaakt. En die zit eivol voor onze eersteklassers. Door corona werden Speeldag 30 en Speeldag 25 naar voor gehaald. Tussen 19 en 31 januari is er slechts één dag geen voetbal in de Jupiler Pro League.

Eerst was het weekend van 9 januari nog vrij, later werden daar de bekerwedstrijden geprogrammeerd - wedstrijden die de topclubs nog met hun B-ploeg zouden kunnen afwerken -, maar omdat de amateurclubs nog niet mogen trainen zijn die uitgesteld en komt de 30e competitiespeeldag in de plaats in het weekend van 9 januari.

Speeldag 30

9/01/2021 16:15 Zulte Waregem - Royal Excel Mouscron

9/01/2021 18:30 CercleBrugge - KSV KAS Eupen

9/01/2021 18:30 KV Kortrijk - KRC Genk

9/01/2021 20:45 KV Oostende - Sporting Charleroi

10/01/2021 13:30 YR KV Mechelen - Royal Antwerp

10/01/2021 16:00 Beerschot V.A. - KAA Gent

10/01/2021 18:15 Oud-Heverlee Leuven - RSC Anderlecht

10/01/2021 20:45 STVV - Club Brugge KV

11/01/2021 20:45 Standard de Liège - Waasland-Beveren

Speeldag 25

19/01/2021 18:45 Royal Excel Mouscron - Waasland-Beveren

19/01/2021 21:00 RSC Anderlecht - Sporting Charleroi

20/01/2021 16:30 KV Kortrijk - STVV

20/01/2021 18:45 KAS Eupen - Beerschot V.A.

20/01/2021 18:45 YR KV Mechelen - Standard de Liège

20/01/2021 21:00 Club Brugge KV - KV Oostende

20/01/2021 21:00 Royal Antwerp - Cercle Brugge KSV

21/01/2021 18:45 Zulte Waregem - Oud-Heverlee Leuven

21/01/2021 21:00 KRC Genk - KAA Gent

Speeldag 21

22/01/2021 20:45 RSC Anderlecht - Waasland-Beveren

23/01/2021 16:15 YR KV Mechelen - KAS Eupen

23/01/2021 18:30 KV Kortrijk - Cercle Brugge KSV

23/01/2021 18:30 STVV - Royal Excel Mouscron

23/01/2021 20:45 Royal Antwerp - KV Oostende

24/01/2021 13:30 Club Brugge KV - KRC Genk

24/01/2021 16:00 Zulte Waregem - Beerschot V.A.

24/01/2021 18:15 Standard de Liège - Sporting Charleroi

24/01/2021 20:45 Oud-Heverlee Leuven - KAA Gent

Speeldag 22

26/01/2021 18:45 KAS Eupen - Royal Antwerp

26/01/2021 18:45 Waasland-Beveren - YR KV Mechelen

26/01/2021 21:00 Royal Excel Mouscron - RSC Anderlecht

27/01/2021 18:45 Beerschot V.A. - KV Kortrijk

27/01/2021 18:45 KRC Genk - Zulte Waregem

27/01/2021 21:00 KAA Gent - STVV

27/01/2021 21:00 Sporting Charleroi - Oud-Heverlee Leuven

28/01/2021 18:45 Cercle Brugge KSV - Club Brugge KV

28/01/2021 21:00 KV Oostende Standard de Liège

29/01/2021 20:45 Royal Antwerp - Waasland-Beveren

Speeldag 23

30/01/2021 16:15 YR KV Mechelen - KRC Genk

30/01/2021 18:30 KAS Eupen - Royal Excel Mouscron

30/01/2021 18:30 Oud-Heverlee Leuven - Beerschot V.A.

30/01/2021 20:45 KV Kortrijk - Sporting Charleroi

31/01/2021 13:30 Club Brugge KV - Standard de Liège

31/01/2021 16:00 Zulte Waregem - KV Oostende

31/01/2021 18:15 RSC Anderlecht - KAA Gent

31/01/2021 20:45 STVV - Cercle Brugge KSV

1B Pro League

Speeldag 16

22/01/2021 20:00 Lierse K. - Club NXT

23/01/2021 20:45 KMSK Deinze - Royale Union St-Gilloise

24/01/2021 16:00 KVC Westerlo - FC Seraing

24/01/2021 20:00 Lommel SK - RWDM

Speeldag 17

29/01/2021 20:00 Lommel SK - KMSK Deinze

30/01/2021 20:45 RWDM - Royale Union St-Gilloise

31/01/2021 16:00 FC Seraing - Club NXT

31/01/2021 20:00 KVC Westerlo - Lierse K.