Brussel wil vrouwvriendelijker zijn: meer openbare wc’s, en ‘onveilige’ zones aanpassen

De openbare ruimte in Brussel is nog te vaak toegespitst op de noden van mannen, vaak tussen de 30 en 40 jaar en met een bovengemiddelde koopkracht. De gemeenteraad wil daarom de veiligheid en het welzijn van vrouwen in de openbare ruimte te verbeteren. Maandag is daarvoor de motie ‘Safe in the City’ goedgekeurd.

Het plan zou het onveiligheidsgevoel en intimidatie in de straat verder moeten terugdringen. ‘Maatregelen die specifiek ten behoeve van vrouwen doorgevoerd worden, komen onrechtstreeks ook ten voordele van andere doelgroepen die dezelfde moeilijkheden of ervaringen ondervinden in de publieke ruimte’, staat verduidelijkt in de motie.

Bianca Debaets (CD&V), die de motie mee indiende, stelt dat Brussel nu ‘helaas niet voldoende vrouwvriendelijk’ is. ‘Er zijn jammer genoeg nog vele plaatsen in de stad waar heel wat vrouwen niet durven komen omdat ze er zich niet veilig voelen. Daar moet aan gewerkt worden, want de Stad is van iedereen en uiteraard hebben ook vrouwen het volste recht om daarvan te kunnen profiteren. Dat geldt ook voor het comfort van de stad. Vandaag is het nog verre van evident om als vrouw een publiek toilet te vinden of een plaats waar je je kind rustig borstvoeding kan geven, terwijl dat gewoon natuurlijke noden zijn. ‘

Concreet wordt er dus ingezet op zaken waardoor vrouwen zich meer welkom zouden voelen in de stad. Er wordt daarom werk gemaakt van publieke toiletten voor vrouwen, maar ook ‘de vervrouwelijking van de openbare ruimte’ door bijvoorbeeld meer plaatsen naar vrouwen te vernoemen.

Anderzijds moeten ook zones die als gevaarlijk en onveilig worden gezien geïdentificeerd. Dankzij slimme verlichting kan dat probleem worden aangepakt.

De motie ‘Safe in the City’ is ingediend door oppositieleden Bianca Debaets (CD&V) en David Weytsman (MR), maar ontworpen in samenwerking met de schepen van Gelijke Kansen Lydia Mutyebele (PS).