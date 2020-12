De politie mag geen drones uitsturen om inbreuken op de coronamaatregelen vast te stellen. Dat heeft de top van het openbaar ministerie beslist. Het wordt wel mogelijk om de auto’s van de organisatoren van lockdownfeestjes in beslag te nemen, én de boete kan meteen vierduizend euro zijn.

Toen bleek dat een politiezone van plan is om met eindejaar een drone in de lucht te sturen, ontstond eind vorige week commotie over hoever de politie mag gaan om inbreuken op de coronamaatregelen op ...