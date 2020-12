Rally van Zweden gaat niet door: deur op een kier voor WK-manche in Ieper?

De Rally van Zweden, komend jaar de tweede manche van het seizoen in het WRC-kampioenschap, gaat vanwege het coronavirus niet door, zo maakten de organisatoren dinsdag bekend in een persmededeling.

Na de traditionele openingsmanche in Monte-Carlo (21-24 januari), stond de Rally van Zweden van 11 tot 14 februari geprogrammeerd. Het was de enige winterrally op de kalender en de Internationale Autosportfederatie FIA en organisator WRC Promoter zijn in onderhandeling met een alternatief event. Daaromtrent zou er snel nieuws volgen.

Het zet mogelijk de deur op een kier voor Ieper, al lijkt dat lang nog niet zeker. De Ypres Rally had eerder dit jaar de eerste WRC-manche ooit moeten worden in ons land, maar kon toen vanwege de coronamaatregelen in België niet doorgaan. Ieper staat wel op een reservelijst voor het wereldkampioenschap rally, maar gezien de huidige toestand in België, lijkt ook een organisatie van de rally in februari onwaarschijnlijk. Bij de organisatie was dinsdag niemand bereid officieel commentaar te geven.

Foto: Photo News

Teleurstelling

Ook in Zweden zorgen verstrengde coronamaatregelen voor een annulering van de rally. Het bestuur van de provincie Värmland, waar de rally zou plaatsvinden, besloot het event vanwege gezondheidsrisico’s te annuleren. “We begrijpen dat, want de volksgezondheid moet altijd op de eerste plaats komen”, klinkt het bij Rally-CEO Glenn Olsson. “We zijn teleurgesteld, maar tegelijkertijd kunnen we de beslissing ook wel begrijpen.” Daarnaast wordt er - net als vorig seizoen - voor een sneeuwtekort gevreesd.

Het is nu aan de FIA en de WRC om met een oplossing te komen, want anders wordt er al minstens tussen 24 januari en 22 april, met de start van de Rally van Kroatië, geen WK-rally gehouden. In het geruchtencircuit valt dan de naam van de Arctic Rally in het Finse Lapland, die evenwel niet op de reservelijst staat. Ook voor de Rally van Kroatië is het nog wachten op een definitief akkoord met de organisatoren.