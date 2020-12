De stijlgeheimen van Julie Vets: ‘Lurex is net dat beetje extra dat sommige kledingstukken nodig hebben’

Julie Vets is de oprichtster en ontwerpster van het Antwerpse merk GoFluo. Dit zijn haar stijlgeheimen.

Wat is recent je beste aankoop geweest?

‘Modieuze wandelschoenen van Bobbies, een merk uit Parijs. Het zijn leren, beigebruine bottines met reflecterende veters en een pelsje. Ideaal tijdens de lockdown, aangezien wandelen het enige is dat je veilig mag en kan doen. Dus dat probeer ik in stijl te doen.’

Welk kledingstuk zal je nooit weggooien?

‘Mijn zelfgemaakte trouwjurk. Een handgemaakte kanten broderie met kleine bloemblaadjes gemaakt uit zijde chiffon met kleine pareltjes op. Alles moest met de hand verwerkt en geborduurd worden op de jurk die gemaakt is met veel zijde tule lagen. Ik maakte ook een bijbehorend, heel fragiel schouderstuk met mouwen. Ik heb er veel te lang aan gewerkt maar hij was wel heel mooi.’

Wat was je eerste designerstuk?

‘Toen ik vijftien jaar oud was, kreeg ik vintage zwarte veterlaarzen tot aan de knie van Chanel van een tante die een kledingwinkel had in vintage designerstukken.’

Welke kleur komt het vaakst terug in je kledingkast?

‘Groentinten, lurex en metallics. Ik heb heel vaak iets aan met lurex in verwerkt, van panty’s tot truien. Het geeft een subtiele glitterlook, net dat beetje extra dat sommige kledingstukken nodig hebben.’

De meest waardevolle stijltip die je ooit kreeg?

‘Iemand zei me ooit dat zwart te hard is voor mij. Sindsdien doe ik nooit iets zwart aan zonder een beetje make-up op te doen, anders lijk ik precies ziek.’

Wie is je grootste stijlicoon?

‘Ik kijk graag naar streetstylebeelden gemaakt tijdens de modeweken. Influencers en genodigden maken de zotste combinaties om zeker in de picture te komen bij de tientallen fotografen. Fascinerend en inspirerend.’

Wat is je grootste modeblunder?

‘Dat was in het tijdperk van Spice Girls. Ik had een lichtgroen setje in jeans: een broek met olifantenpijpen, top met blote buik en een bijpassend jeansvestje. Compleet met zonnebril, heuptasje, Buffalo-achtige schoenen en beugel.’

Wie is je favoriete ontwerper?

‘Dries Van Noten gebruikt elk seizoen de mooiste stoffen, bloemenprints en metallics en ik hou altijd van zijn kleurgebruik. Missoni en Sonia Rykiel voor hun breigoed en Elie Saab voor de haute-couturedroomjurken. En Maison Mangostan heeft de coolste kinderschoenen.’

Wat is je favoriete kledingwinkel of mode-adresje?

‘Stad Antwerpen: daar heb je alles en er komen steeds nieuwe leuke winkels bij, je wordt er altijd wel verrast. Ik shop liefst in de Modewijk, de buurt van Quartier Latin en het Zuid waar de kleinere winkels zitten. Enkele favorieten: Moose in the city, Monar, Lot.Antwerp, Essentiel, & Other stories, Bellerose, Avenue, The Lab + by clinic en Baby Beluga.’

In welk kledingstuk zullen we je nooit zien?

‘In Crocs, zelf geen designer versies, ik vind ze altijd afschuwelijk. Ik ben geen fan van de pasvorm, het stugge materiaal, de kleuren en de gaten. Iets functioneel en comfortabel kan ook stijlvol zijn.’