KV Oostende ontslaat doelman Ondoa na lockdownfeestje

Het verhaal van Fabrice Ondoa (24) zit erop bij KV Oostende. De Kameroener organiseerde afgelopen weekend een lockdownfeestje, waarbij de politie moest ingrijpen en tien personen verbaliseerde. De keeper wordt nu op staande voet ontslagen - al was hij eigenlijk al langer op overschot.

Ondoa was tegenwoordig niet meer dan een figurant bij KV Oostende. De Kameroener - in de zomer van 2018 nog gehaald door ex-sportief dirtecteur Hugo Broos nadat ze samen de Afrika Cup wonnen - zat sinds afgelopen zomer al in de B-kern. Nu heeft Ondoa zelf voor een oplossing gezorgd: hij wordt ontslagen nadat hij afgelopen weekend een lockdownfeestje organiseerde in zijn appartement in Oostende. Een tiental personen overtrad er de coronamaatregelen.

Toen de politie ter plaatse kwam voor geluidsoverlast, werden de agenten verbaal belaagd door de feestvierders. Er werden elf pv’s opgesteld. Bij KVO reageerden ze onthutst, zeker omdat het de enige 1A-ploeg is waar nog enkele coronabesmetting werd vastgesteld.

Foto: Sputnik

‘Als voetbalclub kunnen wij dergelijk egoïstisch en onverantwoord gedrag niet tolereren’, zegt ceo Gauthier Ganaye. ‘We zijn opgelucht dat wij tot nu toe nog geen enkele covid-besmetting gehad hebben en we doen er ook alles aan om dat zo te houden. Daarom wijzen we onze spelers steevast op hun plichten en zij nemen ook hun verantwoordelijkheid op. De coronaprotocollen worden strikt nageleefd. KVO als club staat boven het individu en gezien de ernst van deze feiten zien we ons dan ook genoodzaakt om de ontslagprocedure ten opzichte van Fabrice Ondoa in gang te zetten.’

Echt rouwig zijn ze daar aan zee niet om. De Kameroener haalde dit seizoen amper twee keer de bank, zijn laatste match dateert al van 24 januari 2020. Nadat hij afgelopen zomer alweer te laat opdaagde tijdens de voorbereiding, besliste Oostende om hem naar het achterplan te duwen. En achterdeur vond Ondoa nu zelf. Meteen een vet contract minder voor de West-Vlamingen.