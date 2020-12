De gems is tuk op bergtoppen en een uitstekende klimmer. De Gems moet ons weghouden van nieuwe toppen en ons veilig de curve helpen af te dalen.

De nieuwe corona-adviesraad, die vorige week samengesteld werd, heet officieel het ‘Expertencomité Beheersstrategie’, maar de ­24-koppige groep heeft zichzelf Gems gedoopt. Dat staat voor ‘Groep van experts voor ­management­strategie van ­covid-19’. In het Engels staat de afkorting voor ‘edelstenen’.

De Gems is de opvolger van Celeval en de Gees, die ­bevoegd was voor de exitstrategie. In beide groepen was er onenigheid over het mandaat en de marsrichting. Ze hielden allebei op te bestaan.

De virologen en biostatistici domineren de nieuwe adviesraad, die uit 24 leden bestaat. Infectiologe Erika Vlieghe (UAntwerpen) leidt de nieuwe expertengroep.