De ‘Onverwachte spraakmakers’ van onze podcastredactie

2020 was corona, dat weet u. Het virus overspoelde de hele wereld, ook het nieuws. Sommige verhalen raakten ondergesneeuwd. De podcastredactie selecteerde een aantal van die ‘Onverwachte spraakmakers’ in dit eigenzinnige jaaroverzicht.

Suzanne Hoylaerts haalde in maart de krantenkoppen over de hele wereld. De vrouw van negentig was besmet met corona en deed een ongeziene daad van liefde die niemand zag aankomen. Suzanne weigerde een beademingstoestel, terwijl ze daar wel nood aan had. Haar leven was voltooid, een jongere persoon kon de beademing beter gebruiken. Hoe kijkt de familie van Suzanne terug?

Presentatie en redactie Lise Bonduelle | Eindredactie Fien Dillen | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

Op 8 augustus, een warme dag, breekt op het strand van Blankenberge een massale vechtpartij uit. De waarnemend gouverneur kwam in beeld als de rots in de branding. En dat bleek een oude bekende. Anne Martens, dochter van oud-premier Wilfried Martens, maakte indruk in haar korte periode als waarnemend gouverneur. Ze kreeg de kustburgemeesters op één lijn en sloot een deal met de NMBS. Ze kreeg lof voor haar aanpak. Hoe kijkt ze terug op die periode?

Journalist Marjan Justaert | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere | Extra geluidsfragmenten Knetterende letteren

2020 was niet voorbestemd om het coronajaar te worden. 2020 moest het Van Eyck-jaar worden met als paradepaardje de grote tentoonstelling in Gent ‘Van Eyck, een optische revolutie’. Een succes. 273.000 tickets vlogen de deur uit. Tot corona toesloeg. Maximiliaan Martens, drijvende kracht achter de tentoonstelling vertelt over het lange werk, de grote voldoening en de ontnuchtering.

Journalist Bart Dobbelaere| Presentatie Lise Bonduelle| Audioproductie Brecht Plasschaert| Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

34 jaar na haar triomf op het Eurovisiesongfestival, kaapte Sandra Kim dit jaar opnieuw een belangrijke prijs: de Luikse nachtegaal won de eerste, veelbekeken editie van het VTM-programma ‘The Masked Singer’. De Sandra Kim van 2020 lijkt in niets meer op het 13-jarige meisje dat het hart van heel België en bij uitbreiding de wereld stal. Er zitten een paar levens tussen, met ups en ook veel downs. Maar vandaag is Sandra Kim helemaal wie en waar ze wil zijn.

Journalist Marjan Justaert | Audioproductie Joris Van Damme | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere | Extra geluidsfragmenten VTM

Wolven Noëlla en August kregen dit jaar hun eerste welpjes, en zo heeft Vlaanderen voor het eerst in 150 jaar weer een roedel wolven van eigen bodem. Toch voelen veel mensen zich nog wat ongemakkelijk bij de terugkeer van het roofdier. Enerzijds zijn we allemaal graag natuurliefhebber, anderzijds moet die natuur ook niet te dicht komen. Een reportage in de wereld van de wolf.

Journalist Alexander Lippeveld | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

