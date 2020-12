Mijn kind, de moordenaar

In het beste geval kom je in je hele leven nooit in aanraking met een crimineel. Laat staan met een moordenaar. Maar wat als iemand uit je gezin een moordenaar blijkt te zijn?

286 gezinnen uit België kregen vorig te horen dat een naaste veroordeeld werd voor het plegen van een moord. Journaliste Gabriella Adèr zocht vier van die gezinnen op en volgde hen een jaar lang. Hoe staan zij tegenover hun gezinslid, de moordenaar.

In aflevering een praat Gabriella met Sonja. Haar zoon zit sinds 2012 levenslang vast voor een roofmoord.

Aflevering twee gaat over de liefde. Lut leerde haar man Guy kennen toen hij al in de gevangenis zat. Al 22 jaar lang gaat ze elke dag bij hem op bezoek. Hoe is het om zo lang getrouwd te zijn met iemand die nooit naast je wakker wordt?

Wat als het niet je kind of je partner, maar je broer of zus is die vastzit? Zet je dan ook je hele leven op zijn kop? Daar gaat aflevering drie over.

Sven, de zoon van Lieve, kreeg 21 jaar cel voor een roofmoord. Ze zijn er echter van overtuigd dat Sven een mildere straf verdient en gaan in hoger beroep. Hoe ga je om met hoop? En wat als die hoop wegvalt?

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journaliste Gabriella Adèr | Audioproductie Arno Peeters | Muziek Arie Visser | Chef Podcast Bart Dobbelaere

JOURNALISTIEK OM NAAR TE LUISTEREN

Dat zijn de podcasts van De Standaard. Elke weekdag praat een journalist u bij over een actuele kwestie.