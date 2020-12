Debat | Hoe vermijden we een derde golf? ‘Simplistische oplossingen voor een complexe situatie bestaan niet’

De Standaard en Le Soir brengen zes wetenschappers samen om lessen te trekken uit de eerste en tweede golf. Dit zijn de opvallendste passages uit het webinar.

Epidemioloog en bio-ingenieur Marius Gilbert opent het debat dat De Standaard en Le Soir samen met biostatisticus Niel Hens. Gilbert erkent de complexiteit van het virus: behalve epidemiologisch, hebben ook psychologisch, sociaal en economisch factoren een enorme rol. ‘Een belangrijke rol is weggelegd voor de humane wetenschappen’, zegt hij. ‘De maatregelen ter preventie hebben niets met farmaceutische wetenschappen te maken.’

Omdat ons gedrag het verloop van het virus bepaalt, steken in elke fase van de verspreiding nieuwe uitdagingen de kop op. ‘In de eerste golf discussieerden we over mondmaskers en tests, en niet of de maatregelen wel voldoende werden opgevolgd. Binnenkort stelt de verspreiding van het vaccin ons voor een nieuwe uitdaging’, aldus Gilbert. Zijn conclusie is dan ook enigszins ontnuchterend: ‘De kennis en conclusies van gisteren zijn niet altijd de juiste voor nieuwe omstandigheden.’

Biostatisticus Niel Hens waarschuwt voor het jojo-effect: ‘We onderhandelen met het virus, maar een virus springt graag in elk gat dat een onderhandeling laat.’ In plaats van te versoepelen, moeten we solidair zijn met de sectoren die inherent risico’s met zich meebrengen, betoogt hij.

Solidariteit komt ook naar voor in het betoog van Yahya Hachem Samii, directeur van LBSM (la Ligue Bruxelloise de santé mentale): ‘We hebben het virus te individualistisch benaderd’, vindt hij. ‘Hoe kunnen we samen een maatschappij vormen als we mensen in de miserie laten?’ Op vlak van communicatie ziet hij nog veel potentieel. ‘Welke kanalen kunnen we nog gebruiken om jongeren te bereiken? En kwetsbaren?’ Hij hoopt dat we een positievere boodschap kunnen aanreiken, die focust op samenwerking.

Gert Peersman, professor economie aan UGent, presenteert de resultaten van onderzoek uit de Verenigde Staten. Zijn conclusie is duidelijk: ‘Niet de maatregelen, maar de angst voor het virus doet consumptie dalen.’ Zo worstelden Wisconsin en Minnesota met gelijkaardige cijfers qua verspreiding van het virus, maar de timing van maatregelen en versoepelingen liepen uiteen. Toch toont de consumptie een gelijkaardige revolutie. ‘De curve platslaan is ook economisch de beste strategie’, concludeert hij. ‘In de toekomst moeten we dus mikken op een minimale verspreiding van het virus in afwachting van het vaccin.’

‘Zonder vaccin, geen groepsimmuniteit’, benadrukt Isabelle François, directeur van het ziekenhuis CHC MontLégia in Luik. Ze pleit voor informatie en transparantie over de werking van de vaccins en is tegelijk opgetogen dat er een grote bereidheid is onder de bevolking om zich te laten vaccineren. In afwachting daarvan moeten we snel durven reageren, vindt zij. ‘Een belangrijke les is dat we geen afwachtende houding mogen aannemen. Je mag niet rekenen op een vals alarm, als er een golf op je dreigt af te komen.’

François waarschuwt ook dat we niet mogen rekenen op de capaciteit van de zorg om het wel bol te werken. Ook Niel Hens en Marius Gilbert benadrukten al dat de sterkte van de ziekenhuizen niet gebruikt mogen worden als argument om rekkelijker te zijn. ‘De onmenselijke taferelen die daarmee gepaard gaan, moeten we altijd proberen vermijden’, aldus François. Ook het uitstellen van niet-dringende zorg dreigt op termijn problematisch te worden. ‘Dat veroorzaakt dringende zorg op lange termijn.’

