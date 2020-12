Voetballers betrapt op lockdownfeest, Westerlo voorziet ‘gepaste sanctie’

1B-club KVC Westerlo voorziet een ‘gepaste sanctie’ voor de spelers van de club die afgelopen weekend betrapt werden op een lockdownfeestje in Antwerpen. Dat heeft de club bekendgemaakt.

‘De betrokken spelers mogen zich aan een boete verwachten die integraal aan een goed doel zal worden geschonken’, zo klinkt het in de mededeling. ‘Daarnaast knopen we ook een gesprek met hen aan. We gaan na waar het is misgelopen. We blijven de regels herhalen en doen er alles aan om een herhaling van deze gebeurtenissen te voorkomen. Deze zaak handelen we intern verder af.’

Westerlo wil uit privacyoverwegingen geen namen of verdere details vrijgeven. Volgens de Gazet van Antwerpen speelden de feiten zich zaterdagnacht af op het appartement van Tuur Dierckx in het centrum van Antwerpen. De agenten zouden er veertien aanwezigen hebben aangetroffen: negen mannen, onder wie minstens twee spelers van Westerlo, en vijf vrouwen. De negen mannen zouden overwegend profvoetballers zijn geweest uit eerste klasse B, het competitieniveau net onder eerste klasse A.

KVC Westerlo betreurt de feiten. ‘Voetballers hebben een voorbeeldrol en de regels hieromtrent zijn heel duidelijk. Niet alleen vanuit de overheid is hier duidelijk over gecommuniceerd, maar ook binnen KVC Westerlo zijn de regels altijd helder meegedeeld. Deze regels zijn dikwijls herhaald en er was niet de minste twijfel over wat al dan niet is toegestaan. We betreuren dan ook de feiten en vinden de gebeurtenissen onacceptabel. Wie de coronaregels overtreedt, wordt beboet. Dat is voor iedereen zo, ook voor voetballers. Door de grotere verantwoordelijkheid die zij dragen, zowel in hun voorbeeldrol als ten opzichte van hun collega-voetballers, vinden we het echter opportuun om hier ook intern gevolg aan te geven.’