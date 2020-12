Japanse ‘Twitterkiller’ ter dood veroordeeld

Een man die in Japan via sociale media contact legde met jonge mensen die zelfmoord overwogen en ze vermoordde, is ter dood veroordeeld wegens meervoudige moord.

De 30-jarige Takahiro Shiraishi, bekend als de ‘Twitterkiller’, bekende op het proces dat hij negen mensen tussen de 15 tot 26 jaar doodde. Hij voerde als rechtvaardiging aan dat ze dood wilden en dat hij hen hielp en er zo geen sprake van moord was.

Shiraishi legde contact door aan te bieden te helpen bij de zelfmoord en beweerde zelfs bereid te zijn samen te sterven. Hij werd drie jaar geleden gearresteerd nadat een 23-jarige vrouw verdween en verdachte contacten op haar Twitteraccount werden aangetroffen. Het spoor leidde naar het appartement van Shiraishi in een buitenwijk van Tokio. De politie liet een vrouw een afspraak voor haar zelfmoord met hem maken om achter het adres te komen.

De politie trof in het appartement negen zwaar toegetakelde lichamen en talrijke botten en andere lichaamsdelen aan in onder meer de vrieskast en koeltassen. Acht van de gevonden slachtoffers waren tienermeisjes en jonge vrouwen. Japan heeft relatief veel zelfmoorden per jaar, ongeveer 20.000.

Executies in Japan worden uitgevoerd door ophanging. Terdoodveroordeelden worden niet als gewone gevangenen behandeld. Ze hebben vrijwel geen menselijk contact en missen voorrechten die andere gevangenen wel hebben.