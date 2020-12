PC Hooftprijs voor Alfred Schaffer

Alfred Schaffer is met zijn 47 jaar één van de jongste dichters die de PC Hooftprijs voor poëzie krijgt. Hij is de zoon van een Arubaanse moeder en een Nederlandse vader, en woont nu in Zuid-Afrika. In de tien bundels die Schaffer tot dusver schreef, vallen zijn voeling met moderne media en zijn betrokkenheid met de wereld op.

Alfred Schaffer is dichter, docent en vertaler. Hij studeerde in Nederland en trok op zijn 23 naar Zuid-Afrika, waar hij docent werd aan de Universiteit van Kaapstad. Nadien keerde hij drie jaar terug als fondsredacteur bij uitgeverij De Bezige Bij, maar sinds 2011 woont hij opnieuw in Zuid-Afrika. Dit keer als docent aan de Universiteit van Stellenbosch.

Zijn locatie in Zuid-Afrika spreekt duidelijk in zijn gedichten. Volgens de jury van de PC Hooftprijs ‘resoneert de verhouding tussen wit en zwart regelmatig’, ook wel ‘vanwege de persoonlijke achtergrond van de dichter, die een Arubaanse moeder heeft.’ Schaffer is een dichter die, zonder met de modes mee te waaien, midden in deze tijd staat.

Schaffer is de eerste winnaar van de PC Hooftprijs die dit millennium debuteerde. Zijn eerste bundel, Mijn opkomst in de voorstad, verscheen in 2000. Hij liet er zich opmerken met onheilspellende scènes. In zijn gedichten is het soms zo mistig dat de lezer ‘geen hand voor ogen’ ziet, wat tevens de titel werd van een bundel uit 2004. Ook in latere publicaties zoals Schuim (2006) en Kooi (2008) is alles wazig en onzeker. Het is voor de dichter een metafoor voor het leven.

De gedichten van Schaffer lijken op toevallige momentopnames uit een oneindige stroom observaties. In zijn bevlogen parlando komen de snelheid van de social media naar voren, de prikkels van een amusementsmaatschappij en de achteloosheid van toevallige passanten. De jury noemt die willekeur schijn, want ‘de momentopnames zijn zeer precies gekozen’, en de zinnen ‘ogen alsof er een scalpel aan te pas gekomen is.’ Afgelopen jaar verscheen zijn tiende bundel: Wie was ik.

Het werk van Schaffer is meteen omarmd door de kritiek. Zijn debuut werd onderscheiden met de Jo Peters Poëzieprijs. Daarna volgden de Hugues C. Pernath-prijs en de Jan Campertprijs. Voor zijn bundel Mens dier ding (2014) kreeg hij de Paul Snoek Poëzieprijs en de Charlotte Köhler Prijs. Met de PC Hoofprijs krijgt hij een plaats bij de allergrootsten. Hij is één van de jongste laureaten; alleen Lucebert (43), Gerard Reve (45) en Rudy Kousbroek (46) waren jonger.

De PC Hooftprijs, goed voor 60.000 euro, wordt in mei 2021 uitgereikt.