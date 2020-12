Zoals verwacht: coronabom in Eupen zorgt ook voor uitstel van wedstrijd tegen Genk

De competitiewedstrijd tussen Eupen en Racing Genk gaat woensdagavond niet door. Bij de Panda’s raakte een groot deel van de A-kern besmet met het coronavirus. De kalendermanager van de Pro League heeft dinsdag het verzoek om dit duel van de zeventiende speeldag uit te stellen, goedgekeurd.

Afgelopen weekend werd ook de thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem uitgesteld, omdat er woensdag en donderdag bij Eupen zeven spelers uit de A-kern positief hadden getest. Zondag was dat aantal positieve gevallen al opgelopen tot dertien onder de spelers, en vijf onder de stafleden. Maandag werden opnieuw coronatesten afgenomen, maar die brachten geen soelaas.

Het is niet de eerste keer dat er een coronahaard werd vastgesteld aan de Kehrweg. Ook de thuiswedstrijd van de tiende speeldag tegen KV Mechelen werd uitgesteld op basis van het coronaprotocol van de Pro League. Ook de daaropvolgende partij hadden de Panda’s liefst uitgesteld gezien, maar omdat er toen slechts vijf A-kernspelers positief testten, moest het duel in Genk (4-0) gewoon gespeeld worden.

De nieuwe coronahaard komt heel ongelegen voor de kalendermanager van de Pro League. De komende weken volgen de wedstrijden elkaar in sneltempo op. De winterstop werd alvast ingekort om ruimte te vinden voor inhaalwedstrijden. Maandag maakte de Pro League al bekend dat STVV-Beerschot op een later moment gespeeld wordt. Eupen-Genk is de negende wedstrijd uit de Jupiler Pro League die uitgesteld moet worden wegens COVID-19. Een nieuwe datum voor die wedstrijd is er momenteel nog niet.

Foto: Photo News

‘Te kleine’ kleedkamers?

Navraag leert dat voetballers uit de hoogste klasse vooral schrik hebben om het virus op te lopen als ze uitwedstrijden spelen. In verschillende stadions zijn de bezoekende kleedkamers (te) klein en zit iedereen dicht bij elkaar. Zo leeft bij Eupen het vermoeden dat het virus in hun kern vooral werd verspreid in de kleine bezoekerskleedkamer van Beerschot.

Maandag stond bij de Oostkantonners een nieuwe testronde op de planning. De resultaten hiervan worden dinsdagmiddag verwacht.