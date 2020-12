Boko Haram eist ontvoering van honderden scholieren in Nigeria op

Abubakar Shekau, leider van de militante islamitische groepering Boko Haram, heeft de verantwoordelijkheid opgeëist van de ontvoering van honderden middelbare scholieren in het noordoosten van Nigeria. Dat deed hij in een spraakbericht dat dinsdagochtend is gepubliceerd.

‘Ik ben Abubakar Shekau en onze broers zitten achter de ontvoering in Katsina’, zegt de leider, die ook achter de ontvoering van honderden schoolmeisjes in Chibok zat in 2014, wat leidde tot een golf van wereldwijde verontwaardiging. Veel van hen zaten jarenlang gevangen en nog steeds zijn niet alle meisjes teruggevonden.

Vrijdag vielen gewapende militanten de kostschool in het Kankara-district binnen, waar ongeveer 800 kinderen les volgen. Ongeveer de helft van de kinderen is verdwenen. Minstens 333 worden nog steeds vermist.

Het leger zei maandag dat ‘de schuilplaats van de bandieten’ is gelokaliseerd en dat er een militaire operatie aan de gang is.

President Muhammadu Buhari veroordeelde de aanval en gaf de opdracht om de veiligheid op alle scholen te versterken.