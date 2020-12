Ben Weyts zorgt voor eigen laptop voor elke leerling in vijfde leerjaar

Elke leerling in het vijfde leerjaar krijgt in de toekomst een eigen laptop of gelijkwaardig ICT-toestel om schoolwerk mee te doen. Ook voor de leerkrachten komen er extra ICT-materiaal en aangepaste ICT-opleidingen. Dat staat in de visienota ‘Digisprong. Van achterstand naar voorsprong’ van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat er nog duidelijke gaten zitten in de digitalisering van het Vlaamse onderwijs. Onderzoek toont ook aan dat Vlaanderen op dat vlak achterloopt tegenover andere landen. Scholen hebben onvoldoende of verouderd ICT-materiaal, leerkrachten scoren niet goed op ICT-vaardigheden.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil die digitale achterstand nu ombuigen in een voorsprong. Het budget voor ICT voor het Vlaamse onderwijs gaat in één klap van 32 miljoen euro in 2019 naar 375 miljoen euro. Meer dan een vertienvoudiging dus.

Weyts spreekt van ‘de grote Digisprong voorwaarts’. Bedoeling is de komende jaren fors te investeren in ICT-materiaal. Het vijfde leerjaar krijgt daarbij een sleutelrol. ‘Het vijfde leerjaar wordt voortaan een mijlpaal in het leven van elk kind. Het wordt het leerjaar waarin elk kind in Vlaanderen een eigen ICT-toestel krijgt’, zo staat te lezen in de plannen van Weyts.

Alle scholen krijgen bovendien de middelen om de huidige leerlingengeneraties gefaseerd toegang te geven tot een eigen toestel. Ook scholen en leerkrachten krijgen extra middelen voor ICT-materiaal. Er komen ook aangepaste ICT-opleidingen voor leerkrachten en ook in de lerarenopleiding zal ingezet worden op digitale vaardigheden.

Minister Weyts maakt zich sterk dat zijn plan de onderwijskwaliteit zal versterken. Zo zullen leerkrachten bijvoorbeeld beter kunnen differentiëren. ‘Zwakkere leerlingen kunnen meer op maat begeleid worden, sterkere leerlingen kunnen meer uitgedaagd worden met bijvoorbeeld extra oefeningen’, is de redenering.

Het digitale tijdperk

De digitalisering moet ook de communicatie vlotter helpen verlopen en kan de planlast helpen verminderen zodat leerkrachten meer tijd overhouden voor hun kerntaak: lesgeven.

‘Laptops zullen leerkrachten nooit vervangen, maar ze kunnen wel een fantastisch verlengstuk zijn voor het contactonderwijs dat je krijgt in de klas’, zegt Weyts. ‘Deze Digisprong mogen we historisch noemen: eindelijk stapt ons onderwijs het digitale tijdperk in. Het zal enkele jaren duren om deze operatie gefaseerd uit te rollen, maar het plan ligt nu klaar en de middelen zijn voorzien’.