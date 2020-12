‘Knuffelcontact’ is woord van het jaar

Het woord ‘knuffelcontact’ is in Vlaanderen verkozen tot woord van het jaar 2020. Het kreeg de afgelopen twee weken iets meer dan de helft (53,3 procent) van de 25.000 stemmen achter zich in de verkiezing die door Van Dale georganiseerd werd. De tweede plaats is voor ‘covidioot’ (8,7 procent), ‘hoestschaamte’ (7,3 procent) eindigde op de derde plaats.