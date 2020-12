LEZERS INSPIREREN LEZERS AFSTAND

Hoe doet u aan anderhalvemeterliefde?

Afstand houden! Niet knuffelen! Mondmasker op! Niet binnenkomen! Soms lijkt het alsof we in een absurde, science-fictionachtige liefdeloze wereld zijn beland, één waarbij de afstand tussen mensen berekend wordt op anderhalve meter. Dat is de lengte van één yogamat. De lengte ook van dertien rollen toiletpapier.

Hoe overbrugt u die afstand? Doet u nog aan skyperitivo's? Speelt u pictionary via whatsapp? Kubben op de oprijlaan? Stopt u kaartjes in de brievenbus van uw oma? Maakt u chocolademelk voor bij de burenbabbel over de haag?



Inspireer andere lezers met uw ideeën voor anderhalvemeterliefde. Als er één maand is waarin er niet genoeg liefde kan zijn is het wel deze december 2020. Voeg een foto toe van iets wat voor u die liefde symboliseert. dat kan vanalles zijn: van een kop koffie tot een teddybeer of een flesje nagellak.



We verzamelen alle ideeën en bundelen ze binnenkort in de krant.