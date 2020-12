Walter Grootaers neemt afscheid van politiek

In Lier heeft zanger en presentator Walter Grootaers (65) maandagavond tijdens de (digitale) gemeenteraadszitting afscheid genomen van de lokale politiek. Grootaers stopt als schepen en raadslid voor Open VLD, na een carrière van 26 jaar.

Grootaers was deze legislatuur als schepen bevoegd voor onder meer stadsontwikkeling, omgeving en landbouw, maar had al eerder aangekondigd de rit allicht niet te zullen uitdoen. Hij maakt nu al iets vroeger dan verwacht plaats voor zijn opvolger, partijgenoot Thierry Suetens.

Grootaers stapte in 1994 in de lokale Lierse politiek voor het toenmalige Lier Meer Mogelijkheden (LMM), dat vervolgens in 2000 in kartel ging met VLD. In 2006 maakte Grootaers ook effectief de overstap naar de liberalen.

Hij was al die jaren gemeenteraadslid en van 2001 tot 2006 en nog eens van 2013 tot nu schepen, met uiteenlopende bevoegdheden als sport, feestelijkheden, toerisme, stadsontwikkeling en milieu.