AS Roma-middenvelder Bryan Cristante krijgt schorsing voor godslastering op het veld

Bryan Cristante, middenvelder van AS Roma, is maandag voor een wedstrijd geschorst wegens blasfemie (godslastering). Dat maakte de Italiaanse liga bekend.

De 25-jarige international krijgt de sanctie voor een vloek die hij afgelopen zondag liet ontsnappen na een owngoal in de competitiematch tegen Bologna. Bij een 0-3 voorsprong maakte Cristante een eigen doelpunt, waarna hij in het lege stadion duidelijk hoorbaar een “godslasterlijke uitdrukking” gebruikte. Roma won uiteindelijk met 1-5.

Door schorsing mist Cristante de competitiewedstrijd van donderdag in Rome tegen Torino.

De speler van AS Roma is zeker niet de eerste voetballer in Italië die voor godslastering wordt geschorst. Onder meer Gianluigi Buffon ging hem voor.