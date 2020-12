Verdachte opgepakt voor vluchtmisdrijf en carjacking in Rijkevorsel

De lokale politie van de zone Noorderkempen heeft een 29-jarige man uit Antwerpen opgepakt als verdachte in het onderzoek naar de twee zware ongevallen met vluchtmisdrijf én een carjacking in Rijkevorsel zaterdagavond. Dat meldt het Antwerpse parket.

Zaterdag raakten eerst drie personen lichtgewond bij een aanrijding aan Gammel, waar een wagen een ander voertuig aan hoge snelheid inhaalde en vervolgens bruusk in de remmen ging. Het kwam tot een kop-staartaanrijding tussen drie voertuigen. De bestuurder die het inhaalmanoeuvre had uitgevoerd, reed vervolgens verder met gedoofde lichten. Wat later reed die wagen, nog steeds met gedoofde lichten, een voertuig aan dat van een tankstation de Oostmalsesteenweg opreed. De 19-jarige bestuurder van dat voertuig raakte zwaargewond, een passagier liep eveneens verwondingen op.

Omdat de wagen van de dader bij dat tweede ongeval ernstig beschadigd raakte, stapte de bestuurder uit. Hij liet een wagen stoppen en nam hij daarvan het stuur over terwijl de inzittenden hulp wilden bieden. In die wagen zaten op dat moment nog een vrouw en haar kind. De bestuurder liet hen even verderop uitstappen en vervolgde zijn weg met het buitgemaakte voertuig.

De lokale recherche van de zone Noorderkempen startte meteen een onderzoek en dat leverde maandag een doorbraak op. Via het achtergebleven voertuig dat bij de aanrijdingen betrokken was, werd de eigenaar gevonden, die echter in het buitenland verblijft. De eigenaar zou zijn voertuig hebben uitgeleend aan een 29-jarige man uit Antwerpen. Die werd nu opgepakt als verdachte.