Europees Parlement onderzoekt opheffing onschendbaarheid Filip De Man

De commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement onderzoekt een vraag om de onschendbaarheid van Filip De Man (Vlaams Belang) op te heffen. Hij moet voor de politierechtbank verschijnen voor een verkeersongeval waarbij hij betrokken was.

Dat heeft voorzitter David Sassoli maandag verklaard bij de opening van de plenaire vergadering.

Het is niet duidelijk om welke feiten het precies gaat. De Man zelf was maandagavond niet bereikbaar voor commentaar, aldus persagentschap Belga. Hij is volgens zijn partij de enige die het dossier kan inkijken.