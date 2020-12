Vlaamse regering sleutelt aan cultuurprijzen Ultimas

De Vlaamse regering sleutelt aan de Ultimas, de cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap. Zo komen er drie nieuwe prijzen, worden een aantal andere prijzen samengevoegd en er verdwijnt ook een categorie.

De regering wil op die manier inspelen op de “maatschappelijke evoluties”, zo staat te lezen in de beslissingen van de Vlaamse regering. De hervorming moet ingaan bij de toekenning van de Ultimas voor 2021 die uitgereikt worden in 2022.

De Ultimas of Vlaamse Cultuurprijzen worden elk jaar uitgereikt aan toonaangevende artiesten, kunstenaars, organisaties en gezelschappen. Een jury van deskundigen uit de verschillende disciplines van de cultuursector draagt een laureaat voor aan de Vlaamse minister van Cultuur. De laureaten ontvangen een geldbedrag van 10.000 euro. De prijs voor Algemene Culturele Verdienste is 20.000 euro waard.

De Vlaamse regering heeft nu principeel beslist om aan de Ultimas te sleutelen, meer bepaald aan de categorieën. “Cultuurbeleving is een steeds evoluerende beleving en bepaalde categorieën zijn nu niet vertegenwoordigd en andere bestaande categorieën komen misschien beter tot hun recht buiten de context vande Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap”, luidt de redenering.

Concreet komen er drie nieuwe prijzen. Zo komt er een Publieksprijs/Populair specifiek voor personen en organisaties die moeilijk in andere categorieën te vatten zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om festivals, musicals, lichtshows,... “Al die zaken dragen bij aan de popularisering van cultuur en hebben hun plaats in deze nieuwe categorie.”

Daarnaast komen er aparte categorieën voor ‘Opkomend talent’ en ‘Digitale Kunst’, die alternerend zullen uitgereikt worden.

Verder worden de categorieën ‘Vormgeving’ en ‘Architectuur’, die nu nog alternerend worden uitgereikt, samengevoegd tot één prijs. Hetzelfde geldt voor ‘Roerend Erfgoed’ en ‘Immaterieel Erfgoed’.

De categorie ‘Film’ wordt verruimd naar ‘Film & Visuele Media’ om op die manier ook series, documentaires, reportages, enz... toe te laten.

Er is ook beslist de categorieën ‘Cultureel Ondernemerschap’ en ‘Circus’ te laten alterneren. Circus alterneert nu al met de categorie ‘Lokaal Cultuurbeleid’, maar die laatste categorie verdwijnt.

Boegeroep

De laatste uitreiking van de Ultimas in februari van dit jaar verliep niet geheel rimpelloos. Aan het eind van de uitreiking had presentator Marcel Vanthilt een gesprek met minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA). Bij het begin van dat gesprek kwam er boegeroep vanuit de zaal en werden er ook enkele tomaten gegooid, uit protest tegen besparingen in de cultuursector.