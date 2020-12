Pro League nog niet eens over beloftenploegen in 1B en de amateurreeksen

De 25 clubs van de Pro League zijn het vandaag nog niet eens geraakt over de integratie van de beloftenploegen in 1B en de amateurreeksen. De knoop wordt pas doorgehakt in januari. Ook over de verlenging van het huidige format met één seizoen wordt pas op 18 januari gestemd.

De algemene vergadering van de Pro League duurde deze namiddag 4,5 uur. De bedoeling was om tot een akkoord te komen over de integratie van de beloftenploegen in 1B en de nationale amateurreeksen. Maar onder meer de clubs uit 1B en ook enkele kleinere clubs uit 1A vonden dat er nog te veel onduidelijkheid was over de criteria waarmee de beloftenploegen over de verschillende reeksen worden verdeeld. Ook over de financiële compensaties is er nog onenigheid.

De integratie van de beloftenploegen hangt samen met een ander belangrijk dossier: de verlenging van het huidige format van achttien ploegen in 1A met één seizoen. Volgend seizoen zouden er drie dalers zijn, maar door de coronacrisis wil de Pro League die zware ingreep met een jaar uitstellen. Maar omdat er nog geen akkoord is over de beloftenploegen, is er ook nog geen akkoord over de verlenging van het huidige format. Op 18 januari komen de profclubs opnieuw samen.