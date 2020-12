‘Russische geheime dienst zat achter vergiftiging Navalni’

De Russische geheime dienst FSB zat achter de vergiftiging van oppositie­leider Aleksei Navalni. Dat zegt het onderzoekscollectief Bellingcat, dat bovendien claimt dat het de identiteit van de ­leden van het FSB-team heeft achterhaald. Navalni werd op 20 augustus vergiftigd met ­novitsjok tijdens een verblijf in Siberië.

Bellingcat, dat met behulp van publieke bronnen onderzoek doet, werd in deze zaak bijgestaan door CNN, Der Spiegel en onderzoeksplatform The Insider Russia. Uit telecom­data en vluchtgegevens trekken de onderzoekers de conclusie dat vijf FSB-agenten ­Navalni al schaduwden sinds begin 2017, na zijn aankondiging dat hij wilde meedoen aan de presidentsverkiezingen. Op meer dan dertig vluchten in drie jaar tijd werd Navalni zonder het te weten vergezeld door de veiligheidsdienst.

Volgens Bellingcat zijn drie agenten hem gevolgd naar de Siberische stad Omsk, waar de vergiftiging plaatsvond. Het waren twee artsen en een agent. Kort voor de vergiftiging, in Navalni’s hotelkamer in Omsk, en ook toen Navalni naar het vliegveld vertrok, was er volgens Bellingcat zeer ­intensief contact tussen Moskou en de FSB’ers in Omsk.

Volgens de onderzoeksjournalisten opereert er binnen de geledingen van de FSB een team dat zich officieel met ­forensisch onderzoek bezighoudt, maar in werkelijkheid een laboratorium runt voor chemische wapens, waaronder novitsjok. Bellingcat heeft de veiligheidsdienst gevraagd om een reactie op de bevindingen van het onderzoek naar de aanslag op Navalni, maar de dienst doet er het zwijgen toe.

Navalni zelf laat op sociale media weten dat de zaak ­hiermee rond is.