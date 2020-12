Sassoli opent eenzaam en alleen zitting Straatsburg om Fransen gerust te stellen

Het Europees Parlement blijft al sinds maart weg uit Straatsburg, tot ongenoegen van de Fransen. David Sassoli, de voorzitter van het Europees Parlement, opende daarom nog eens een zitting in Straatsburg.

David Sassoli, de voorzitter van het Europees Parlement, reisde gisteren in zijn eentje naar Straatsburg om er de plenaire vergadering te openen in een vergaderzaal die zo goed als leeg was – op een handvol Franse Europarlementsleden na. Daarop keerde hij terug naar Brussel, waar de zitting vanwege de pandemie echt plaatsvindt.

Het Europees Parlement maakt al sinds maart de maandelijkse reis naar Straatsburg niet meer vanwege covid-19, tot groeiend ongenoegen van de Franse regering. Onder leiding van minister voor Europese Zaken Clément Beaune voert Parijs de druk op Sassoli op om zo snel mogelijk terug te keren naar Straatsburg.

Frankrijk vreest dat de Europarlementsleden de huidige noodtoestand zullen aangrijpen om opnieuw te pleiten voor Brussel als enige zetel van het Parlement.

‘Het is emotioneel om terug in Straatsburg te zijn’, zei Sassoli op een persconferentie die door enkele Franse journalisten werd bijgewoond. ‘Niet alleen het verdrag maar ook de geschiedenis maakt dat Straatsburg onze hoofdstad is.’

Hij hoopt dat de Europarlementsleden zo snel mogelijk kunnen terugkeren. Op 2 februari vindt er alvast een eerbetoon plaats voor de voormalige Franse president Valéry Giscard d’Estaing die op 2 december overleed.