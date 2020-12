Antwerp en Club Brugge dienen een klacht in na racisme tegen speler Faris Haroun

In navolging van de racistische uitingen tegen Antwerp-aanvoerder Faris Haroun op Twitter zondag dienen Club Brugge en Antwerp een klacht in tegen onbekenden.

Tijdens de clash op de Bosuil, die eindigde op 0-2 voor Club Brugge, vond een anonieme Club Brugge-fan, die zich verschuilt achter de naam Tom Turesson (een Zweedse ex-speler van Club Brugge, red.), het blijkbaar nodig om de 35-jarige Haroun – geboren in Brussel, met roots in Tsjaad – op Twitter verwijten naar het hoofd te slingeren.

De kapitein van de Great Old deelde de tweet op Twitter. ‘Wat leven we in een trieste wereld’, schreef hij. ‘Zwart, Belg, Tsjadisch en trots. Zeg nee tegen elke vorm van racisme!’

Sad world we living in .

Black -Belgian -Chadian and proud ?????????

Say no to anyform of racism ! pic.twitter.com/JJ0cdmSxie — Faris Haroun (@FarisHaroun38) December 13, 2020

Ondertussen bood de dader zijn excuses aan Haroun aan (zie post onderaan), maar Club Brugge en Antwerp lieten maandagavond samen weten een klacht te zullen indienen.

‘Vanmiddag is een ploeg van de Antwerpse politie naar de Bosuil gereden om de klacht van Antwerp en speler Faris Haroun te noteren. Er wordt nu in eerste instantie bekeken of de persoon achter het anonieme account geïdentificeerd kan worden, daarna wordt hij uitgenodigd voor een verhoor’, zegt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie. In een latere fase wordt het dossier dan overgedragen aan het Antwerpse parket.

Antwerp reageerde met een boodschap op zijn website. ‘Deze racistische en discriminerende uitlatingen zijn ontoelaatbaar en op geen enkel moment goed te keuren. Racisme heeft geen plaats. Niet in of buiten het voetbal, niet in de tribunes en niet op sociale media.’

‘R. Antwerp F.C. en kapitein Faris Haroun willen met deze klacht een sterk signaal de wereld insturen. Laat dit ook een steun zijn voor iedereen die ooit met racisme te maken heeft gehad. De oproep #NoToRacism kan niet luid genoeg klinken!’, zegt Antwerp.

‘Club Brugge wil met deze klacht een sterk signaal de wereld insturen. Een stadionverbod is dan ook opportuun’, voegt Club Brugge er nog aan toe.

Actie van de Pro League

Ook de Pro League veroordeelde de racistische uitlatingen. ‘De Pro League wil zijn volle steun uitspreken aan de kapitein van Antwerp en staat achter de klachten die de club en de speler zetten en juicht toe dat ook Club Brugge de uitlatingen duidelijk veroordeelt en mee klacht indient. De Pro League is opgetogen met de solidaire reacties vanuit het voetbal en daarbuiten om Faris Haroun te steunen en zal de komende speeldag samen met alle clubs een duidelijk gebaar stellen.’

De excuses van de anonieme dader op Twitter: