Pornhub pakt illegale video’s aan nadat Visa en Mastercard samenwerking stopten

Creditcardmaatschappijen Visa en Mastercard stopten met het verwerken van betalingen aan Pornhub. De bedrijven kwamen er na een onderzoek van The New York Times achter dat er illegale beelden op de pornosite te vinden zijn. Maandag zegt Pornhub in een verklaring dat ze strenger zullen zijn wat betreft wraakporno, kindermisbruik en andere niet-consensuele beelden.