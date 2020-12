De droom van de zelfrijdende wagens valt stil

Foto: Bloomberg via Getty Images

Een aantal jaar geleden droomden autoconstructeurs van een ongevalvrije toekomst. Zelfrijdende auto’s zouden alle problemen van de baan helpen. Maar die droom lijkt nu wat verderaf.

Uber heeft vorige week zijn afdeling zelfrijdende auto’s verkocht. Waarom doen ze dat? En hoe ver staan we nu van de droom om in je auto te stappen en al lezend of slapend naar het werk te rijden? Economiejournalist Karsten Lemmens maakt de analyse.

