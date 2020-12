Eden Hazard is nog niet fit voor duel met Athletic

Eden Hazard ontbreekt in de twintigkoppige selectie van Real Madrid voor het competitieduel van dinsdagavond tegen Athletic Club. Hij herstelt nog van een spierblessure.

Hazard liep op 28 november tijdens de competitiewedstrijd tegen Alaves een spierblessure op in het rechterdijbeen. Sindsdien miste hij vier wedstrijden van de Koninklijke, waaronder de stadsderby van afgelopen weekend tegen Atletico (2-0 winst). De 29-jarige aanvoerder van de Rode Duivels hervatte inmiddels wel de trainingen.

Real ontvangt Athletic dinsdagavond (22u) op speeldag 19 in La Liga. Na een zes op zes is Real naar plaats drie in de stand geklommen. Athletic is twaalfde.