Kans op witte kerst is zeer klein

Wie droomt van een witte kerst moet hier al jarenlang geduld uitoefenen. De laatste keer dat er met Kerstmis een sneeuwtapijt lag, dateert al van 2010. Dit jaar lijkt de kans weer klein dat we een witte kerst zullen hebben.

Ook dit jaar krijgen we een ‘groene’ kerst, zonder sneeuw, en met voor de tijd van het jaar erg zachte temperaturen. Dat zegt weerman Ruben Weytjens in Het Belang van Limburg. Volgens Weytjens is er niet meer dan vijf procent kans op een witte kerst dit jaar.

‘In december vroor het al vier keer en tijdens de eerste helft van de maand was het kouder dan normaal. Maar intussen is het alweer warmer en volgende week gaan we zelfs richting maxima met dubbele cijfers’, zegt Weytjens.

In België is er volgens het KMI sprake van een witte kerst als er op 25 december om 8 uur ’s morgens minstens 1 centimeter sneeuw ligt in Ukkel. Sneeuw die is blijven liggen van de dagen voordien telt mee, vlokken die later op de dag neerdwarrelen worden genegeerd.

Zeven keer in 100 jaar

Volgens die strikte regels is er sinds de metingen begonnen maar elf keer een witte kerst geweest. De eerste dateert van 1906. De voorbije honderd jaar deed het fenomeen zich maar zeven keer voor. Er waren uiteraard nog meer gelegenheden waarbij er sneeuw te zien was op kerstdag, maar de sneeuw viel dan te vroeg, te laat, of te dun.

Bij de vorige decenniumwissel was het twee keer op rij prijs. In 2009 was er een bescheiden sneeuwtapijt van 3 centimeter. Toen ging het om een restant van de sneeuw die de dagen voordien gevallen was. In de loop van de dag smolt alles weg. In 2010 viel er wel verse sneeuw, en lag het 16 centimeter dik.

Maar ook in 2010 was er slechts in een deel van het land sneeuw gevallen. In West-Vlaanderen lag er minder dan een centimeter sneeuw. De laatste echte landelijke witte kerst dateert daardoor al van 1964.