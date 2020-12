Gelin (Antwerp) en Voet (KV Mechelen) riskeren enkel voorwaardelijke schorsing

Antwerp hoeft Jérémy Gelin de komende dagen niet te missen. Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft de verdediger van de Great Old maandag een speeldag schorsing met uitstel en een voorwaardelijke boete van 500 euro voorgesteld als minnelijke schikking voor zijn rode kaart tegen Club Brugge. KV Mechelen-verdediger Siemen Voet kreeg hetzelfde strafvoorstel.

Antwerp moest in de topper op de Bosuil al na 15 minuten met een man minder voort. Gelin trok De Ketelaere aan de schouder onderuit om hem een vrije doorgang naar het doel van keeper Beiranvand te ontzeggen. Scheidsrechter Laforge duwde de centrale verdediger - nochtans niet de laatste verdediger - prompt de rode kaart onder de neus.

Voet kreeg zondag rechtstreeks rood. In de thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren werd hij tien minuten voor de rust uitgesloten, nadat hij de doorgebroken Koita omver had gekegeld. De verdediger van Malinwa was de laatste man en dus gaf ref Boucaut een rode kaart. Met een man minder verloor KVM uiteindelijk met 2-3.

Als de Great Old ingaat op het schikkingsvoorstel van het Bondsparket moet Gelin geen wedstrijd missen, al hangt er hem een jaar lang wel een automatische schorsing van één speeldag boven het hoofd. Hetzelfde geldt voor Voet. Mochten Antwerp en KV Mechelen op volledige vrijspraak rekenen, moeten ze dinsdag voor het Disciplinair Comité verschijnen.

Topschutter Mikautadze (Seraing) kijkt aan tegen drie speeldagen schorsing

De topschutter in 1B zou wel eens een poosje geschorst kunnen zijn. Omwille van zijn rode kaart tegen RWDM zondag eist het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) een schorsing van vier speeldagen (waarvan drie speeldagen effectief) en een boete van 2.000 euro (waarvan 1.750 euro effectief) voor Georges Mikautadze, zo maakte de KBVB maandag bekend.

Foto: BELGA

Mikautadze haalde het einde van de met 0-1 verloren thuiswedstrijd tegen RWDM niet. In de slotminuten voorkwam Ruyssen een hoekschop voor Seraing met een glijdende tackle. De opzittende Mikautadze sprong over de RWDM-verdediger, maar liet zijn linkerbeen hangen en landde met de studs naar beneden op Ruyssen. De scheidsrechter bestrafte de 1B-topschutter met een rode kaart.

Door de vordering van het Bondsparket dreigt Mikautadze drie duels geschorst te zijn, waardoor de competitiewedstrijden tegen Deinze (20/12), Westerlo (22/01) en Club NXT (29/01) in het gedrang komen. Als Seraing niet ingaat op de minnelijke schikking, wordt de fase dinsdag ter beoordeling voorgelegd aan het Disciplinair Comité.