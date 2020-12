België grijpt naast organisatie EK Hockey 2023

De Europese Hockeyfederatie (EHF) heeft maandag aangekondigd dat Duitsland het EK hockey van 2023 mag organiseren. De Duitsers, met speelstad Mönchengladbach, kregen de voorkeur boven België, dat in 2019 het EK in Antwerpen organiseerde.

EHF-voorzitster Marijke Fleuren benadrukte in het persbericht dat het moeilijk kiezen was tussen Duitsland en België. “Beide landen hadden een solide dossier en toonden zich capabel een dergelijk evenement te organiseren. We weten dat we in de toekomst zeker naar België zullen terugkeren.”

Het is de tweede keer op rij dat de Belgische hockeybond een kandidatuur voor de organisatie van een groot toernooi ziet afgewezen worden. Eerder kreeg India de voorkeur op België om het WK van 2023 te organiseren. De Red Lions zullen in India hun wereldtitel van 2019, toen ook al in India, kunnen verdedigen.

Duitsland organiseerde in Mönchengladbach eerder het WK van 2006 en het EK van 2011. Telkens wonnen de Duitse mannen het toernooi. Het EK van 2021 vindt in het Nederlandse Amstelveen plaats. Daar vond het EK in 2017 ook al plaats.