Ook na de kerstvakantie deeltijds afstandsonderwijs in secundair

In tegenstelling tot buurlanden Nederland en Duitsland, blijven de lagere en secundaire scholen na de kerstvakantie open. ‘Ik wil geen verlenging van de kerstvakantie’, aldus minister Weyts. Er is wel geen sprake van versoepelingen. Afstandsonderwijs blijft voorlopig de norm in de tweede en derde graad secundair.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en de onderwijspartners hebben maandagnamiddag samengezeten om duidelijkheid te scheppen over de heropstart van de scholen na de kerstvakantie.

Buurlanden Nederland en Duitsland beslisten eerder dat de scholen sluiten tot medio januari. In Vlaanderen is dat niet aan de orde. De scholen openen opnieuw op 4 januari. ‘Ik wil geen verlenging van de kerstvakantie zoals hier en daar geopperd wordt’, aldus minister Weyts. ‘Dat zou de leerachterstand enkel vergroten. We hanteren al heel lang strenge veiligheidsmaatregelen en scholen zijn niet de motor van het virus. Laat ons er dus voor zorgen dat scholen niet nog meer dan vandaag het slachtoffer worden.’

Nieuwe evaluatie

De huidige maatregelen in het onderwijs blijven zeker in de eerste twee weken na de kerstvakantie (tot en met 15 januari) van kracht. Deeltijds afstandsonderwijs blijft dus de regel in de tweede en derde graad secundair onderwijs. Leerlingen vanaf het derde middelbaar zullen dus ook na de kerstvakantie week om week verwacht worden op school. Alle andere leerlingen worden wel voltijds op school verwacht. Het volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs blijven in fase rood.

De verlenging van de maatregelen is goed nieuws voor schoolteams: die moeten zich in de kerstvakantie niet voorbereiden op nieuwe maatregelen vanaf 4 januari.

Voor aanvang van de vergadering werd gehoopt om duidelijkheid te krijgen over de periode tussen de kerst- en krokusvakantie. Beslissen over de periode van zes weken, bleek niet mogelijk. De onderwijspartners komen op zaterdag 2 januari opnieuw samen voor een nieuwe evaluatie van de situatie. Dan wordt bekeken of er in de toekomst verstrengingen nodig zijn, dan wel of er opnieuw meer ruimte kan komen voor bijvoorbeeld meer contactonderwijs in de tweede en derde graad secundair onderwijs.

‘De keuzes die mensen maken tijdens de kerstvakantie zullen volgend jaar een impact hebben op de scholen, benadrukt Weyts. De onderwijspartners roepen iedereen op om de richtlijnen goed op te volgen en om tijdens de kerstvakantie ook geen buitenlandse reizen te maken als die niet strikt noodzakelijk zijn. ‘Dat zal helpen om de scholen open te houden.’

Verder is beslist dat meerdaagse uitstappen zowel in het lager als in het secundair al zeker tot de krokusvakantie niet mogelijk zijn. Zo kunnen scholen - hopelijk nog tijdig - annuleren om extra kosten te vermijden.