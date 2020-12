Het gaat niet goed met de besmettingscijfers. Er zijn ook opvallende regionale verschillen: in Vlaanderen is er een stijging met 3 procent in vergelijking met de week voordien, in Brussel en Wallonië een daling. In bovenstaande video ziet u de evolutie van de coronacijfers van oktober tot nu, in kaart gebracht door UGent-onderzoeker Bart Mesuere.