Google getroffen door grote storing

Internetgigant Google kampte tijdelijk met een wereldwijde storing. Onder meer Google Maps en Google Drive werkten niet of amper. Ook Youtube, dat onderdeel is van Google, was niet beschikbaar. De oorzaak is nog onduidelijk.

Vanuit verschillende landen werd melding gemaakt van een probleem met de diensten van het moederbedrijf Alphabet. Onder meer in België, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en in de VS zouden verschillende diensten hebben platgelegen.

Volgens een Nederlandse woordvoerder van Google leken vooral diensten waarvoor ingelogd dient te worden getroffen door de storing. Zo konden gebruikers die al ingelogd waren niet meer op YouTube komen, maar de videosite deed het prima in een browser waarop niet is ingelogd. Die omweg is echter niet mogelijk voor alle diensten: voor Google Docs of Gmail moet per definitie ingelogd worden.

Ook Netflix en Discord - die gebruikmaken van Google-diensten en -technologie - zouden getroffen geweest zijn door de storing.