Club Brugge treft Dinamo Kiev, Antwerp ontmoet Rangers

Club Brugge en Antwerp kennen hun tegenstanders in de zestiende finales van de Europa League. Club Brugge moet het opnemen tegen het Oekraïense Dinamo Kiev, Antwerp treft het Schotse Rangers. Dat werd maandag bepaald tijdens de loting in het Zwitserse Nyon.

De heenwedstrijden worden afgewerkt op donderdag 18 februari, de returns op 25 februari. Club mag als reekshoofd op verplaatsing beginnen, Antwerp speelt eerst thuis.

Zowel Dinamo Kiev als Rangers waren dit seizoen al de boeman voor een Belgische ploeg in Europa. Dinamo Kiev schakelde AA Gent uit in de play-offronde voor de Champions League. De Rangers waren in de groepsfase van de Europa League twee maal te sterk voor Standard.

Club Brugge haalde de zestiende finales van de Europa League door derde te worden in groep F in de Champions League. De Bruggelingen misten in de slotmatch bij Lazio Roma de kans om voor het eerst de achtste finales van het kampioenenbal te halen. Antwerp beleefde haar debuut in de poulefase van de Europa League. De Great Old werd knap tweede in groep J, met 12/18. Antwerp moest enkel Tottenham, met 13/18, voorlaten. De Spurs verloren op de tweede speeldag wel met 1-0 op de Bosuil.

Kiev gaf AA Gent in september geen kans om het kampioenenbal te halen. De Oekraïners wonnen de heenwedstrijd met 1-2 om een week later in eigen huis met 3-0 te zegevieren. De CL-campagne werd wel een grote teleurstelling voor de manschappen van coach Mircea Lucescu. In een groep met Juventus en Barcelona werd Dinamo wel derde, maar het kon slechts vier puntjes sprokkelen. Die werden bovendien allemaal gehaald in de twee confrontaties met het Hongaarse Ferencvaros, dat laatste werd in de poule met één punt.

De Rangers maakten indruk in de groepsfase van de Europa League. Ze wonnen op de openingsspeeldag met 0-2 op Sclessin en zetten zo meteen de toon voor de rest van de campagne. Op de voorlaatste speeldag verloor Standard ook in Schotland, na een verdienstelijke match, met 3-2. De Schotten wonnen groep D uiteindelijk met 14/18, voor het Benfica van Jan Vertonghen (12/18). Standard werd met 4/18 roemloos uitgeschakeld.

Naast de wedstrijden met Belgische teams kan de Belgische voetballiefhebber zich ook opwarmen aan enkele topaffiches met Rode Duivels. Zo viert Adnan Januzaj met Real Sociedad zijn terugkeer op Old Trafford, de club waar hij zijn jeugdopleiding vervolledigde en doorbrak in het eerste elftal. Jan Vertonghen ontmoet met Benfica zijn oude rivaal, Arsenal. De Belgische recordinternational zal ongetwijfeld uitkijken naar zijn terugkeer op de Engelse velden.

Verder wacht in de Europa League voor Toby Alderweireld en Tottenham een confrontatie met het Oostenrijkse Wolfsberger. Het Leicester City van Belgen Youri Tielemans, Dennis Praet en Timothy Castagne ontmoet het Tsjechische Slavia Praag. AC Milan en Alexis Saelemaekers treffen de Servische kampioen Rode Ster Belgrado, in de groepsfase twee maal te sterk voor AA Gent, en Napoli en Dries Mertens nemen het op tegen het Spaanse Granada.

De finale van de Europa League wordt op 26 mei gespeeld in het Poolse Gdansk.